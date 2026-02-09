Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerden Ayşenur Kütükçü'nün cenazesi Bilecik'te defnedildi

Mardin'de tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitiren Ayşenur Kütükçü'nün (26) cenazesi, memleketi Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Kütükçü'nün cenazesi, yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki Mihalgazi Camisi'nin avlusuna getirildi.

Baba Necmi Kütükçü ile anne Yaşariye Kütükçü, burada taziyeleri kabul etti.

Ayşenur Kütükçü'nün cenazesi, öğle vakti kılınan namazdan sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Kütükçü'nün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 SB 6901 plakalı otomobil ile 47 AAV 059 plakalı tır, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Akıncı köyü mevkisinde 7 Şubat'ta çarpışmış, kazada otomobilde bulunan Melek Durmuş (26) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Kazada yaralanan diğer yolcular Ayşenur Kütükçü, Muhammed Heja S. (22), Kadir Can S. (24) ile Beyzanur Ç. (26) ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılmış, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Kütükçü, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.