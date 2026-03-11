Haberler

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Nalin O., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AUT 820 plakalı hafif ticari araç, Yenikent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nalin O'ya (26) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nalin O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti

Askeri üssünü ABD'ye açmayan liderden, bir "füze" de İsrail'e
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım

İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı

Dumanların yükseldiği yer, ülke ordusunun kalbi