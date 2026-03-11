Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Nalin O., hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AUT 820 plakalı hafif ticari araç, Yenikent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nalin O'ya (26) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nalin O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.??????
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar