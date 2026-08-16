Nusaybin'de kaza sonrası bıçaklı kavga: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Abdulkadirpaşa Mahallesi Kanarya Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA