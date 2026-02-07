Haberler

Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Melek Durmuş'un ardından Ayşenur Kutukcu da hayatını kaybetti. Kazada yaralananların tedavisi sürüyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada Melek Durmuş'un (26) ardından Ayşenur Kutukcu (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülürken, durumları ağır olan M.H.S. (22) ve K.C.S. (24) ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç.'nin (26) tedavisi devam ediyor.

