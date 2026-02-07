Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Akıncı Mahallesi yakınlarında otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada Melek Durmuş'un (26) ardından Ayşenur Kutukcu (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürülürken, durumları ağır olan M.H.S. (22) ve K.C.S. (24) ile hayati tehlikesi bulunmayan B.Ç.'nin (26) tedavisi devam ediyor.

Salih KESKİN/ARTUKLU, (Mardin),