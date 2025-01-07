Mardin'de Trafik Kazası: İki Yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir hafif ticari araç ile çöp kamyonunun çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Dargeçit-Güçlükonak kara yolunda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile çöp kamyonu çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan M.Ö. (28) ve V.Ö. (22) Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel