Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
