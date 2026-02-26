Mardin'de trafik denetimleri yapıldı

Mardin'de polis ekiplerince trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 24-25 Şubat'ta kent genelinde trafik denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Denetimlerde 1172 aracın teknik ve donanım, sürücülerinse belge kontrolünden geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"37 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Bir araç trafikten men edildi. Bir sürücünün belgesi de iptal edildi. Her denetim bir ceza değil, hayatı koruma çabasıdır. Lütfen kurallara uyalım. Trafik sadece yol değil, hayatın kendisidir."