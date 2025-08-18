Mardin'de Tır ve Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 AFG 349 plakalı tır ile 34 LGL 62 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Mazıdağı Kavşağı'nda çarpıştı
Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel