Mardin'de kazada ağır yaralanan genel cerrah, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir TIR'ın otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan genel cerrahi uzmanı Abdulkadir Akharman, 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Mersin'de toprağa verilecek.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde TIR'ın otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan genel cerrahi uzmanı Abdulkadir Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 19 Aralık'ta Mardin-Diyarbakır kara yolu, Mazıdağı üç yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACJ 046 plakalı TIR, kavşaktan dönen 33 ARL 331 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olan ve Derik Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Abdulkadir Akharman, ağır yaralandı. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akharman, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Akharman'ın cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verilecek. Diğer yandan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, taziye mesajı paylaştı: "Derik Devlet Hastanemizde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Uzman Doktor Abdulkadir Akharman'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
