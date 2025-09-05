Haberler

Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde 47 ADT 283 plakalı tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Nur Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADT 283 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Mourinho iddialarına yalanlama geldi

İddialar doğru mu? Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.