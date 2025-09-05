Mardin'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde 47 ADT 283 plakalı tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nur Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADT 283 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yaralandı.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel