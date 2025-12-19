TIR'ın çarptığı yaya öldü

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı Hevi Malgaz (78), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Hevi Malgaz'a çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Malgaz'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. TIR şoförü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.