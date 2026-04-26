Mardin'de tekmeli, yumruklu kavga; 2 yaralı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin D. (17) ile Özgür A. (17) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kaızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı