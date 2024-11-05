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Mardin'de Taşlı Saldırı Gerçekleştiren 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'de Taşlı Saldırı Gerçekleştiren 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınmasının ardından yaşanan olaylarda güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

MARDİN'de güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından çıkan olaylarda ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "04.11.2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde provokatif eylemlere katılarak güvenlik görevlilerimize taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Haber ve Kamera: Salih KESKİN/MARDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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