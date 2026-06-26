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Mardin'de tarlada yanan traktör, kullanılamaz hale geldi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada çalışırken motor kısmından alev alan traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarlada çalışan traktör, yanarak kullanılmaz hale geldi.

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?Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, tarlada çalıştığı sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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