Mardin'de Tanker Minibüse Çarptı: 4 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tankerin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildikten sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, kırmızı ışıkta duran minibüs ile hafif ticari araca tankerin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi uluslararası İpekyolu üzerinde, Mardin Üçyolu kavşağında meydana geldi. 54 KS 194 plakalı tanker, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu minibüsü ile hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

