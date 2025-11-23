Haberler

Mardin'de Sopalı Kavga: 6 Yaralı

Mardin'de Sopalı Kavga: 6 Yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarma, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavga anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 2 aile arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açarak müdahale etti. Kavga anı, kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan A. (58), Behice A. (50), Kenan A. (44), İshak Ç. (28), Nurcan Ç. (23) ve Remziye Ç. (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma ile Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı ve jandarmanın tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
