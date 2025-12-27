Mardin'de sis ulaşımı olumsuz etkiledi

MARDİN'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı.

Merkez ilçe Artuklu'yu etkisi altına alan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan sisle görüş mesafesi, yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek trafikte ilerlerken, farlarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi.

VALİLİKTEN DON UYARISI

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği, karla karışık yağmur ve kar şeklinde hava durumunun tahmin edildiği belirtildi. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı buzlanma ve don olabileceği kaydedilen açıklamada, "Buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği değerlendirilmektedir. Hava şartlarının olumsuzluklarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Öte yandan yoğun sis nedeniyle kentin bazı noktalarında trafik kazaları yaşandı. Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerindeki jandarma arama noktası otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.