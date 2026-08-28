Mardin'de Kadına Silahlı Saldırı: Ağır Yaralı
Mardin Artuklu'da Suriye uyruklu C.K., kimliği belirsiz bir zanlının silahlı saldırısında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde Suriye uyruklu C.K. (30), kimliği henüz belirlenemeyen zanlının silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan C.K. ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA