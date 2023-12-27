Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde Zeynep K'ye (31) kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler silahlı saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Zeynep K.'nin cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.