Mardin'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırsal Kuşçu Mahallesi'nde 15 Haziran'da iki ailenin fertleri arasında çıkan ve Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D'nin (48) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.