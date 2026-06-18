Haberler

Mardin'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralanmış, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanmıştır.

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırsal Kuşçu Mahallesi'nde 15 Haziran'da iki ailenin fertleri arasında çıkan ve Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D'nin (48) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Kim der 71 yaşında! Yeşilçam'ın yıldızı adeta yıllara meydan okuyor
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasıyla ilgili yeni görüntüler
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalı pahalıya patladı

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek

Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Partiden attığı isme "Pardon" dedi! Görevine devam edecek