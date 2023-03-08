Husumetli aileler arasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırsal Araköy Mahallesinde meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen husumetli aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda A.K. (33), T.K. (60), A.K. (22) ve Hadi Kaplan (35), vücutlarına isabet eden kurşunlarla, Ç.K. (46) ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hadi Kaplan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane önünde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.