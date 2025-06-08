Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 14 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 14 Yaralı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kavganın arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtildi.

Açıklamada, kavgaya karıştıktan sonra kaçan 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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