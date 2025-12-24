Haberler

Mardin'de bir araçta 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir araçta 2 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kentin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Huzur ve güvenin şehri Mardin için mücadelemiz kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
