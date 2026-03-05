Haberler

Mardin'de sıfır atık farkındalığı için etkinlikler düzenlenecek

Güncelleme:
Mardin Büyükşehir Belediyesi, mart ayı boyunca sıfır atık temalı farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek. Billboard ve led ekranlarda bilgilendirici görseller yayınlanacak, okullarda öğrencilere eğitim verilecek. 30-31 Mart'ta ise 'Sıfır Atık Sergisi' düzenlenecek.

Mardin'de, sıfır atık kapsamında bu ay çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca belediyeye ait billboard ve led ekranlarda "Sıfır Atık" temalı bilgilendirici görseller yayınlanacak, okullarda öğrencilere sıfır atık bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları konusunda eğitim verilecek.

30-31 Mart tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenecek "Sıfır Atık Sergisi" ile geri dönüştürülebilir materyallerden üretilen çalışmalar ve öğrencilerin projeleri vatandaşların beğenisine sunulacak. Etkinlikle özellikle gençlerde çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada, tüm vatandaşlar sergiye katılmaya ve Sıfır Atık Hareketi'ne destek olmaya davet edildi.

Kaynak: AA / Osman Öksüz
