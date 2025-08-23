Mardin'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alkol yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün aracı yolun kenarına çekmesiyle kontrol altına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABE 512 plakalı alkol yüklü tır, İpek Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı yolun kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel