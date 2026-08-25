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Mardin'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

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MARDİN’in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Eryeri Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sararken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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