Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı

Mardin'in Derik ilçesinde bir okulda açılan kütüphanede şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adı yaşatılacak.

Trabzonlular Federasyonu tarafından Derik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından törende şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

İl Müftüsü Enver Türkmen dua okuduktan sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmetle andıklarını söyledi.

Genç, "Kardeşimizi bir kez daha andık. Onun ismi ebediyen kalbimizde yaşıyor." dedi

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz de şehit Safitürk adına görev yaptığı ilçeye bir kütüphane kazandırmak istediklerini belirtti.

Öksüz, "Şehidimize yakışan bir kütüphane yaptık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk, federasyon üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.