Haberler

Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı

Mardin'de şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına kütüphane açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde bir okulda açılan kütüphanede şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adı yaşatılacak.

Mardin'in Derik ilçesinde bir okulda açılan kütüphanede şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün adı yaşatılacak.

Trabzonlular Federasyonu tarafından Derik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından törende şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

İl Müftüsü Enver Türkmen dua okuduktan sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmetle andıklarını söyledi.

Genç, "Kardeşimizi bir kez daha andık. Onun ismi ebediyen kalbimizde yaşıyor." dedi

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz de şehit Safitürk adına görev yaptığı ilçeye bir kütüphane kazandırmak istediklerini belirtti.

Öksüz, "Şehidimize yakışan bir kütüphane yaptık. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Mardin Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Aydın, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, şehidin ağabeyi Ali Haydar Safitürk, federasyon üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş

Türkiye bu midyeciyi konuşuyor! Ünlü şarkıcılar da yemek yemiş
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.