Mardin'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bir otelde "Büyük Aile Sofraları" kapsamında düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise hürmet ve şükranla andıklarını belirterek, gazilere aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Şehit ve gazilerin hatıralarına sahip çıkarak devletin bu topraklarda ilelebet payidar olması için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade eden Akkoyun, her zaman şehit aileleri ve gazilerin hizmetinde olduklarını söyledi.

Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayının bu bereketli ilk gününde aynı sofrada sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir şeref. Vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim makamlarını ali eylesin. Hayattaki tüm gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Devletimizin tüm kurumları olarak şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet etmeyi bir onur ve şeref görüyoruz. Şehit ailelerimiz bizlere ve devletimize emanettir. Bugün huzur içerisinde yaşıyorsak, 'Türkiye Yüzyılı' sağlam adımlarla ilerliyorsa bu şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları üzerinden inşa edilen huzur iklimi sayesindedir. Allah sizlerden razı olsun. Allah birliğimizi daim eylesin."

İftar programı okunan duayla sona erdi.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.