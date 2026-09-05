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Dargeçit'te Şehit Polisler Anıldı

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Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 ve 8 Eylül 2015'te terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen 5 polis, törenle anıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 3 ve 8 Eylül 2015'te terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen 5 polis, törenle anıldı.

Dargeçit Kaymakamlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşıma göre, Kaymakamlık koordinesinde İlçe Emniyet Amirliğince şehit emniyet amiri İbrahim Halil Aksoy, polis memurları Akif Hatunoğlu, Mehmet Hüseyin Balta, Ahmet Akalın ve Ercan Hırçın için Vatan İlkokulu Konferans Salonu'nda anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İlçe Emniyet Amiri Emin Hüda Örnek, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törende İlçe Müftüsü Bekir Gezer tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

Törene, Kaymakam Bayram Köse, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Aydın, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Taşkın, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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