MARDİN'DE 'ŞAHMERAN' EFSANESİ BAKIRCILARIN ELLERİNDE YAŞATILIYOR - Haberler

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MARDİN'DE 'ŞAHMERAN' EFSANESİ BAKIRCILARIN ELLERİNDE YAŞATILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'de belinden aşağısı yılan, üstü insan şeklinde olan 'Şahmeran' efsanesi, ustaları tarafından bakıra işlenerek yaşatılıyor.

MARDİN'de belinden aşağısı yılan, üstü insan şeklinde olan 'Şahmeran' efsanesi, ustaları tarafından bakıra işlenerek yaşatılıyor.

Anadolu mitolojisinde belinden aşağısı yılan, üstü ise insan görünümünde olan 'Şahmeran' efsanesi, Mardin'de bakır ustaları tarafından işlenerek yaşatılmaya devam ediyor. Bakır plakalara işlenen 'Şahmeran' geleneği, nesilden nesile öğretilerek, şehrin önemli tanıtım ürünlerinden biri olmaya devam ediyor. Mardin Çarşısı'nda 55 yıldır bakır işleme ustası olan Hasan Özcan, babadan kalma mesleğini sürdürmeye çalıştıklarını ifade ederek, 'Turistlerin bir kısmının ilgisini çekiyor. Onlar da süs eşyası niyetine alıp kullanıyorlar. Bakırcılık mesleği eskisi kadar canlı değil. Mardin'de eskiden bu işi yapan 150'ye yakın dükkan vardı. Şimdi sadece 1-2 kişi kaldı. Biz de onlardan biriyiz. Zar zor devam ediyoruz' dedi.

Hasan Özcan'ın oğlu Abdülkadir de, mesleğin ölmemesi için kardeşiyle Sema'yla birlikte çalıştıklarını dile getirerek, 'Dedemin babası bakırcıydı, dedem bakırcı, babam bakırcı, ben de 4'üncü kuşak olarak bu mesleği yapıyorum. Babamın bize öğrettiği gibi, ilk gün ki enerjiyle bu mesleği sürdürmeye ve yaşatmaya çalışıyorum. 12 yaşındaki oğluma da bu işi öğretmeye başladım. Okuldan kalan zamanlarında dükkana gelip tablo çiziyor' diye konuştu.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Özcan Mardin Güncel Haberler

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