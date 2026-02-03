Haberler

Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir çocuk, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Çevredeki esnafın yardımıyla yara almadan kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı.

Dün, Çiğdem Caddesi üzerinde yürüyen çocuk, başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

Çocuk esnafın yardımıyla saldırıda yara almadan kurtuldu.

Bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, köpeklerden birinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşması, çocuğun kaçması üzerine o sırada esnafın müdahalesiyle çocuğun kurtarılması yer alıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
500

