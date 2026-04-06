Mardin'de Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Çevirdi

MARDİN'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araç ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu. Araçlar suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, yayalar yürümekte güçlük çekti. 13 Mart Mahallesi'nde ise bazı yayalar, karşıya geçmek için yola tahta koyarak üzerinden geçti. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı vatandaşların da kucağına aldıkları çocuklarıyla yolun karşısına geçtiği görüldü.

