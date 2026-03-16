Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Seyhan Çayı'nın debisini yükseltti ve çay üzerindeki köprünün hasar görmesine yol açtı. Taşan sular bazı tarım arazilerini de bastı.
Kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki Seyhan Çayı'nın debisi dün etkili olan sağanak nedeniyle yükseldi. Su seviyesinin yükselmesiyle çay üzerindeki köprü hasar gördü.
Çay yatağından taşan sular ise bazı tarım arazilerini bastı.
Hasar gören köprü ile suların bastığı tarım arazileri dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur