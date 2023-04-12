Mardin'de sağanak sonucu ev ve iş yerlerini su bastı
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Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İlçeye bağlı Yunusemre, Seyitler, Bahçelievler, Cumhuriyet, Sanayi, Gölcük ve Bağlar mahallelerinde sağanak sonucu yaklaşık 30 ev ve iş yerini su bastı.
Midyat Belediyesi ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.
Kaynak: AA / Güncel