Mardin'de sağanak; dereler taştı, evler ile tarım arazilerini su bastı
Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak yağışların etkisiyle Seyhan Çayı'nın debisi yükseldi ve bu nedenle Bağlıca Mahallesi'ndeki köprünün büyük bölümü yıkıldı. Tarım arazileri de sel sularının altında kaldı.
YIKILAN KÖPRÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kaynak: Demirören Haber Ajansı