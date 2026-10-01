Haberler

Mardin'de sağanak rögarları taşırdı, Kızıltepe'de Kur'an kursu ve taziye evini su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'de sağanak rögarları taşırdı, Kızıltepe'de Kur'an kursu ve taziye evini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Kızıltepe'de Kur'an kursu ve taziye evi, Artuklu'da bir okulun alt katı su altında kalırken MARSU ekipleri çalışma yürüttü.

MARDİN'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde rögarların taşması sonucu bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kızıltepe ilçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisi'nin alt katındaki Kur'an kursu ile taziye evini de su bastığı görüldü. Artuklu ilçesinde ise Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nun alt katı, rögarların taşması sonucu su altında kaldı. Su basan bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri çalışma yaparken, mahalleli de kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

TFF'de yaprak dökümü! Sayı çift hanelere çıktı
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
ANAHTAR Partili Tanrıöver: Ağıralioğlu'ndan başörtüsü düşmanı çıkmaz

Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihini açıkladı

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 2. toplantı tarihi açıklandı
Jim Carrey 64 yaşında üçüncü kez evlendi! İşte gönlünü kaptırdığı isim

“Bay Maske” 64 yaşında üçüncü kez nikah masasına oturdu