Mardin'de sağanak rögarları taşırdı, Kızıltepe'de Kur'an kursu ve taziye evini su bastı

MARDİN'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde rögarların taşması sonucu bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Kızıltepe ilçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisi'nin alt katındaki Kur'an kursu ile taziye evini de su bastığı görüldü. Artuklu ilçesinde ise Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nun alt katı, rögarların taşması sonucu su altında kaldı. Su basan bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri çalışma yaparken, mahalleli de kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı