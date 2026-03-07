Haberler

Mardin'de PKK'lı teröristlerce 39 yıl önce şehit edilen 8 kişi anıldı

Mardin'de PKK'lı teröristlerce 39 yıl önce şehit edilen 8 kişi anıldı
Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

İlçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Açıkyol Mahallesi'ndeki saldırıda 6 yeğenini ve 2 yakınını kaybeden 64 yaşındaki Fikret Aslan'ın evinde, teröristlerin 39 yıl önce katlettiği 8 kişi için mevlit okutuldu.

Daha sonra şehit mezarlığında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal dua etti.

Aslan, törenin ardından yaptığı açıklamada, 1987 yılında teröristlerce şehit edilen vatan evlatlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Hiçbir ayrım gözetmeden kadın ve çocukların katledildiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Allah hakkımızı bırakmasın. Şehitlerimizi unutmadık ve unutmayacağız. Acımız her zaman tazedir. Buraya gelen Kaymakamımız Evren Çakır'a ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."

Törene, Nusaybin Kaymakamı Enver Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yarbay Kenan Dallı, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Badur, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Terör örgütü PKK'lı teröristlerce 7 Mart 1987'de yapılan saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
