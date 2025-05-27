Mardin'de Parkta Palmiye Ağacı Ateşe Verildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde parkta bulunan palmiye ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Kent Mahallesi'nde bulunan TOKİ Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 88 dönümlük alanda kurulu bulunan parkta vatandaşların piknik yaptığı sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir palmiye ağacı ateşe verildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,