Mardin'de Parkta Palmiye Ağacı Ateşe Verildi

Mardin'de Parkta Palmiye Ağacı Ateşe Verildi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki TOKİ Parkı'nda bulunan bir palmiye ağacı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde parkta bulunan palmiye ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Kent Mahallesi'nde bulunan TOKİ Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 88 dönümlük alanda kurulu bulunan parkta vatandaşların piknik yaptığı sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir palmiye ağacı ateşe verildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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