Mardin'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin bagaj kısmından henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,