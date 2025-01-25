Mardin'de Pardus İşletim Sistemi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Kullanılmaya Başlandı

Mardin'in Midyat ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Pardus İşletim Sistemi kullanılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pardus İşletim Sistemi, Mardin'de ilk kez Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki tüm bilgisayarlarda kullanılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerinde kullanmaya başlamayı planladığı sistem, merkezi yönetim yazılımı Liderahenk ile kurumsal ağ üzerindeki sistemleri ve kullanıcıları izlemeyi, yönetmeyi ve denetlemeyi sağlıyor.

Ayrıca, açık kaynaklı yazılım sistemi sayesinde bu süreçler daha verimli bir şekilde yürütülüyor.

Açıklamada, Türkiye'nin özellikle kamu kurumlarında yerli yazılım kullanımı konusunda stratejik bir adım attığı vurgulandı.

Bu girişimin yerli yazılım ürünlerinin yaygınlaşmasını ve Türkiye'nin teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediği kaydedildi.