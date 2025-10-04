Haberler

Mardin'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 32 yaşındaki Berivan Duman hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Berivan Duman (32), toprağa verildi.

Kaza, 2 Ekim'de gece saatlerinde Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Berivan Duman'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Berivan Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından teslim alınan Duman'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

