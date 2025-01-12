Mardin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen otomobil ile motosiklet Safa Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, Ömer A. (16) ve Hasan E. (26) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.