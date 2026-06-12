Mardin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Abdulkadir Korkmaz'ın cenazesi, otopsi sonrası Derik ilçesinde defnedildi. Kazada yaralanan 4 kişi taburcu edilirken soruşturma sürüyor.
DEFNEDİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Korkmaz'ın (74) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Korkmaz'ın cenazesi, Derik ilçesine getirilerek kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Yaralanan 4 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı