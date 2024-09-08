Mardin'de otomobil kazası: 5'i çocuk 9 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Dikmen Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada M.İ.Ç. (39), S.Y. (34), A.Y. (21), N.Ç. (8), M.D.Y. (12), G.Ç. (10), H.Ç. (8), M.E.Ç. (3) ve İ.Ç. (33) yaralandı
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.