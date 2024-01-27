Mardin'de otomobil inşaat alanına düştü

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, sürücüsün kontrolünü yitirdiği otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazada otomobilde hasar oluştu.

Kaza, öğleden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 47 MA 2813 plakalı otomobil, inşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında, yaklaşık 2 metre genişliğindeki boşluğa düştü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü arkadaki kapıdan çıkarılırken, otomobilde hasar oluştu.