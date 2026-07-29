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Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIMardin'in Artuklu ilçesinde Leyla Güneş (40), kızı Rona Şevin Akgül (4) ile Yusuf Eymen Bıyık'ın (10) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Artuklu ilçesinde Leyla Güneş (40), kızı Rona Şevin Akgül (4) ile Yusuf Eymen Bıyık'ın (10) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yolda ilerleyen bir otomobilin tali yola dönüş yaptığı, bu aracı geçen kamyonun aynı sırada tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca çarpmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görüldü.

Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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