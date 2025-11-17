Mardin'de Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı
Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı ve acil sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile kamyonun çapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyon, Dargeçit-Midyat kara yolunun kırsal Sümer Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel