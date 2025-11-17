Mardin'de Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile kamyonun çapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyon, Dargeçit-Midyat kara yolunun kırsal Sümer Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.