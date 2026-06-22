Otomobilin çarptığı yaya öldü: Kaza kamerada
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e otomobil çarptı. 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilin çarptığı yaya öldü (2)
KAZA KAMERADA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kamile Günsever'in (78) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kazanın ardından yakınlarının Günsever'e doğru panikle koşarak çığlık attıkları duyuldu. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı