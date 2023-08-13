Mardin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de iki farklı noktada çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını jandarmanın da helikopter desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangını, saat 17.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Elmabahçe ve Mazıdağı ilçesi kırsal Kışlak mahalleleri arasındaki bölgede çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve daha sonra jandarmaya ait helikopter sevke edildi. Yangın, köylülerinde de yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında 20 tona yakın samanın da küle döndüğü öğrenildi.

Jandarma, konuya ilişkin inceleme başlattı.