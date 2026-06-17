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Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kırsal Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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